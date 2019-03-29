【股民熱話】香港人買唔起樓　都要揸啲地產股喺手

去年第4季香港樓市短暫調整過後，今年以來又再重現升勢，係小陽春定大升浪，說不準，反正美國加息周期完結，港府又已預告今年住屋供應會減少，睇牌面樓價真係冇得跌，分別係升幾多而己。



小市民打份牛工想買樓儲首期，單靠儲錢真係唔容易。在風險可控的情況之下，適量投資股票博資產升值，甚至財息兼收，也是合理的做法。查實暫時上唔到車，揸住地產股都係唔錯的選擇，皆因樓價高企不下，地產股是最大得益板塊。



揀地產股，當然係唔大唔買，且以穩健為主，立足香港、主力投資香港的新鴻基地產(00016)和恒基地產(00012)，都係實力之選。



新地現價處133元水平，市盈率7倍，息率近3.5厘，市帳率0.7倍，論估值確實是不俗的中長線選擇，尤其是物業銷售佔四成多、物業租賃收入佔比逾兩成，收益基礎穩健。樓價升，公司自然受惠；樓價波動，物業租賃、運輸、基建、電訊及酒店等其他業務佔比逾五成，有穩定現金流支持，具一定的抗逆能力。



股價走勢方面，新地去年低位100元邊反覆回揚，去年底升至115元水平掉頭，惟今年初回吐至110元水平現承接，後反覆回升至2月下旬高位見134.5元，近月成功考驗50日線130元水平支持，似有勢再破頂而上，年內目標反覆上試150至160元水平，止蝕位定在120元止蝕。



同樣以估值取勝的龍頭地產股，還有恒基地產(00012)，現價市盈率6.2倍，息率3.7厘，市帳率僅0.62倍，合理價睇60元不為過，公司十送一紅股加末期息每股1.3元，將於5月30日除淨，此前可以先買一注，候調整在45元水平再買一注，坐定定博財息兼收，不跌穿42元可繼續持有。



東方產經專欄作者股博士

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