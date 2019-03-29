亞洲股市：日股升逾百點　第一三共漲16%

美股收升；亞洲主要股市穩升，日本日經225指數早段大升191點或0.9%，報21,225點。



板塊方面，醫療保健及地產股齊升1%，金融股升0.5%。個股中，大日本製藥漲3%，軟銀及大金工業均升2%，日產汽車升0.2%。



日本製藥公司第一三共高開16%後觸及單日漲幅上限。公司與製藥巨頭阿斯利康達成抗癌藥合作研發協議，將獲69億美元資金，其中35億美元將通過配售股票募集。



JCR製藥抽升逾3%。公司提高全年營業利潤預測14%。



Sony將在2020年3月前裁減一半智能手機業務人員；股價曾跌0.1%。



經營藥品及化妝品銷售的Tsuruha Holdings跌0.2%。瑞穗將其評級下調至「中性」。



南韓首爾綜合指數微升2點或0.1%，報2,131點。Chin Yang Industry抽升4%，三星電子則跌1%。



澳洲悉尼普通股指數升22點或0.3%，報6,278點。板塊方面，醫療保健股升1%，資訊技術股升0.8%，金融股升0.4%。個股中，澳洲礦業揚升8%，Horizon Oil漲逾4%。

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