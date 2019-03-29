【空軍透視】沽空急增　淡友瞄準海底撈？

近期多隻焦點半新股陸續派成績表，海底撈(06862)去年多賺60%至16.46億元人民幣，高盛就此發表報告唱好，認為其純利可保持增長，維持「買入」評級，目標價26.5元。該股周四(28日)即市創出24.9元的上市新高，成交大增至2.44億元。



不過，大成交的背後，原來「空軍」亦蠢蠢欲動。資料顯示，該股周四之沽空金額高達1.27億元，按日急增兩倍，沽空比率升至51.9%，為最近兩個月最高。



該股去年9月以17.8元上市，股價今年初由17元邊開始起動，其後股價屢創新高，即使周二半年禁售期完結，股價亦未見受壓，以周四收市價24.3元計，已較招股價高36%。不過該股近日沽空突然急增，或反映淡友開始在高位累積淡倉，股價升勢能否持續值得商榷。



事實上，半新股貨源歸邊，容易成為大戶舞高弄低對象，股價升得多時跌得亦急。好似去年11月上市以1.22元招股價上市的華滋國際海洋(02258)，本月初由1.3元水平開始起動，周三高位曾見3.9元，短短兩周時間累升兩倍，但周四突然表現高台跳水，即市曾暴挫近七成低見1.16元，收市仍跌52.8%至1.77元，走勢Chok過過山車。因此跟炒半新股時謹記打醒十二分精神，一有唔對路就要先沽為敬。

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