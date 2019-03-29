按揭醫生拆解「樓按陷阱」！

專營按揭轉介的按揭醫生指，香港地有許多人不小心踏入樓按陷阱！以下將以陳先生的親身個案做例子，分享申請樓按要面對的問題，提醒一眾想置業的買家！



陳先生年輕時不懂理財，欠下多筆卡數，最終無力償還而破產！解除破產令後，陳生還清所有債務，其後儲了買樓首期，支付訂金，打算和女朋友共築安樂窩。



以下是陳先生的資料：

年齡：40歲

正職：的士司機

兼職：羽毛球教練

總月入：約33,000元



陳先生曾經破產，入息不算穩定，沒有薪俸稅單和強積金紀錄，又聽信親朋好友，誤以為所有銀行都不願意承造按揭予信貸紀錄不良好或曾破產的人士。於是，陳生決定「漁翁撒網」，同一時間向不同銀行提交按揭申請，心諗「點都會有一間肯批啩！」



結果一星期內，申請的4間大型銀行都拒絕陳先生的申請！他申請失敗的原因有以下三個要點：



1.香港大部分主流銀行都傾向不接受沒有良好信貸紀錄或沒有穩定入息的客戶申請。



2.本港有少量銀行會考慮接受陳生的情況，但前線職員要處理多項銀行產品，未必有經驗、能力和時間處理複雜按揭！而且做按揭只分到很少佣金，他們有時情願推銷其他投資產品。



3.陳先生同一時間大量申請了幾間不接受非穩定入息人士的銀行！因此陳生的信貸評級由C跌到接近破產邊緣的級別！



從陳先生個案中的經驗教訓，大家申請按揭時一定要注意以下五個要點：



1.了解自己的收入狀況

2.清楚物業情況

3.知道各銀行的批核方針

4.選擇有豐富按揭經驗的銀行職員

5.維持良好信貸評級



如此，成功申請按揭的機會便會大大提高！否則浪費時間、心機之後，又申請失敗就「賠了夫人又折兵」！



按揭醫生專業處理各類型銀行按揭，盡全力為香港每一位打工仔，爭取最筍的按揭優惠！有任何按揭問題，可聯絡6515 0888。



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