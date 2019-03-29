【港股開市】騰訊靠穩　領展創新高

港股3月最後一個交易日開市靠穩，恒生指數高開37點或0.13%，報28,812點。國企指數高開16點或0.14%，報11,310點。



重磅股窄幅上落，騰訊高開0.5%報356港元；滙豐控股及中國平安平開；友邦保險低開0.2%；中國移動低開0.3%。



工商銀行業績略遜預期，股價平開。建設銀行再跌0.4%。今日派成績表的中國銀行及農業銀行平開；中銀香港則高開1.1%。



昨日炒上的領展高開0.9%，創92.15元新高。地產股靠穩，信和置業高開0.7%；新鴻基地產、恒基地產及九龍倉置業高開0.3%至0.6%。



蒙牛乳業績後連日做好，高開2.3%，是表現最佳藍籌。另一內需股萬洲國際則低開1.3%，是表現最差藍籌。



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