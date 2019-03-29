A股快報：三大指數做好　貴州茅台漲3.5%

內地股市普遍上升，滬綜指高開5點或0.19%，報3,000點；深成指高開9點或0.1%，至9,556點；創業板指數高開6點或0.4%，報1,633點。



板塊方面，次新股領漲2.8%，釀酒股升近2%，船舶製造股升1%，飛機製造股升0.7%，金融股升0.4%，地產股靠穩；而石油股跌0.5%。



貴州茅台高開3.5%，至835元人民幣(下同)。公司去年營收勝預期，全年淨利潤352.04億元，按年增30%，實現營業收入736.39億元，按年升逾26%。中信証券及高盛分別上調貴其目標價至1000元及1016元。



光大銀行平開，報4元。集團擬發行最多400億元無固定期限資本債券



鈀金價格下挫，貴研鉑業低開1.6%。



中國船舶停牌。公司擬調整資產重組項目，納入江南造船、黃埔文沖和廣船國際股權。

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