【股民熱話】長揸揀滙豐真係一勞永逸？

香港地，投資股票置富的概念頗為受落，尤其係呢幾年利率超低，做銀行存款，分分鐘要倒蝕手續費，呢幾年內地經濟又唔好，人民幣存款息率跌咗，兼且匯率波動擴大，計埋蝕價收息吸引力打了折扣。所以來來去去，具流動性特質的股票依然有其吸引之處。



不過，若然股民長揸股票，買中隻大笨象滙豐控股(00005)，都咪話唔閉翳！太遠的唔講，去年首季股價高見86元，反覆回落，雖然去年10月以來港股由低位回升，但滙控股價還是反反覆覆，反彈幅度遠遠跑輸大市，現價股價在63元水平，較去年高位仲跌緊6%。喺70元樓上入貨的，年收每股4元股息，帳面都仲要蝕緊錢，你話係咪揼心呢？



反觀其他收息之選，中華煤氣(00003)股價由去年首季高位約14元，反覆升抵近日高位見18.5元，未計每股收息0.35元兼有10送1紅股。再看領展房產基金(00823)，股價由去年初高位75元，反覆升至3月初高位91.8元，每股派息都有接近2.5元。再唔係長期揸住支維他奶(00345)，去年初股價唔使20元，升至昨日高位見38.2元。總之，儲錢、退休，揸啱股票，唔使愁！揸唔啱就…



長坐滙控，股價喺60元水平浮浮沉沉，半生不死，都咪話唔擔心，至少要諗吓。若然係月供股票，使唔使換過個股票對象，免得愈踩愈深。雖則話，英國可能會就脫歐進行二次公投，說不定英國人會打到昨日的我，英鎊有望大平反，滙控呢隻半影子股或者會轉運，但始終變數太多，與其有其他更簡單更清晰更值博的選擇，何須為着對大笨象的情意結，而自找煩惱呢？



東方產經專欄作者帥哥



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