魚缸通：散戶今月有錢賺　棄內銀買滙控

恒指周五早間上升，散戶繼續炒作個別股份。



輝立証券旺角分行經理Gary表示，散戶見企業業績出得七七八八，都決定轉一轉倉，沽出業績不算好的大型內銀如建設銀行(00939)、工商銀行(01398)，並換入友邦保險(01299)、中國平安(02318)、滙豐控股(00005)等。特別是滙控，雖然股價較低迷，但他指客戶買入後很少沽出，主要用作收息。



另外，內房股如世茂房地產(00813)、融創中國(01918)也受散戶追捧，個別物業管理股炒味亦濃。反而，近日強勢的香港地產股，散戶追入意欲不大，另周四才掛牌且表現不俗的新股康希諾生物(06185)，散戶已紛紛沽貨賺錢走人。



總結三月，他指除非客戶重倉內銀和滙控，否則大部分都能買中強勢股跑贏大市，開心過度季結。



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