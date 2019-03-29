樓價走勢：金曹指香港樓價升跌視乎內地資金流向

差餉物業估價署公布今年2月份，私人住宅售價指數按月上升約1.3%，連漲兩個月。另外，去年底空置率回升至4.3%。



在中港和海外擁逾30個物業的期權及程式交易專家金曹表示，今年香港樓價走勢還看內地資金過來買樓情況，會否有收緊，暫時未看到可以觸發大升或大跌的因素。香港樓價很貴，但沒有辦法，因香港樓吸引全中國最有錢的人落來買，短期高樓價困局改不到。而他認識的有錢人，也沒有計劃短期沽樓，因持有收租更好，反而賣了樓，錢不知用來買甚麼，不易找到其他回報吸引的投資渠道。



港股方面，恒指周五早間突破29,000點，他指港股早前調整時，期指好倉倉位減少不多，反映好倉大戶未走，只是上升動力可能減弱。而從恒指期權盤路觀察，27,600至29,600點的成交較顯著，所以他預期四月恒指較大機會仍會平穩向上尋頂，或見29,600點，低位27,800點開始有支持。他補充，若指數要推上去，還要靠金融板塊，可留意香港交易所(00388)。



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