華為去年全球銷售收入7212億人民幣　研發費用佔比14%

華為發布2018年年度報告，全年實現全球銷售收入7,212億元人民幣(下同)，按年增長19.5%；淨利潤593億元人民幣，按年增長25.1%。



2018年華為研發費用達1,015億元，投入佔比銷售收入14.1%，位列歐盟發布的2018年工業研發投資排名第5位。華為近10年投入研發費用總計超過4,800億元。



華為輪值董事長郭平預計，2019年頭兩個月，公司收入增長超過30%，在3個業務都有雙位數增長；預測今年隨着運營商5G驅動投資的恢復、全球行業數字化的機會以及消費者業務的需求，今年仍然會有雙位數增長。



他重申公司在未來5年內計劃投資20億美元提升安全能力，希望建立網絡安全新標桿；又指，這兩年所有重大網絡安全事故，沒有一件和華為有關。





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