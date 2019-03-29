港股格局：姚浩然指次季「炒股唔炒市」

時富資產管理董事總經理姚浩然預計，恒指周五(29日)季結會繼續窄幅上落，上方阻力在28,900點，下方支持位在28,500點。



他指出，大市在2019年首季已累積不少升幅，第2季有整固也不出奇，但整體形勢不會太差，始終美國稍後會停止縮表，資金流動性會較強，對股票市場有利。雖然經濟有下行壓力，但投資者可避免揀選經濟周期敏感度高的股份，市場下季仍然維持「炒股唔炒市」局面。



至於內銀股方面，姚認為工商銀行(01398)業績不錯，但整體板塊不太看好，因為內地經濟增長放緩，壞帳風險沒有降低，加上不能加息，淨息差沒有甚麼擴闊空間，投資者長遠難賺價兼賺息。



金價回落，惟環球經濟麻麻，商品市場會較反覆。他指出，如果想博金價反彈，寧願買ETF或期貨，不建議買金礦股，因企業盈利能力較難分析。



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