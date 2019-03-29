差估署：今明兩年落成量約2萬伙　新界區佔逾6成

據差餉物業估價署公布的《香港物業報告2019》初步數字顯示，2018年私人住宅的落成量增加18%至20,970個單位，創下自2005年以來的新高。當中56%位於新界，28%位於九龍，而港島區則佔16%。按地區計，九龍城、西貢和荃灣提供最多新單位，合共佔整體落成量的66%。



此外，2019及2020年的住宅單位落成量預測，分別為20,420個和20,180個。



今年有66%的落成量來自新界。按地區計，西貢和大埔將分別供應20%與16%新單位。



而2020年，新界區仍然提供最多新單位，佔期間總供應量的62%。按地區計，大埔將提供21%新單位，屯門則提供15%新單位。



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