二手成交：杏花邨全海景三房戶1073萬沽

利嘉閣地產分行經理梁國恩表示，柴灣杏花邨新近錄得22座頂層戶成交，單位實用面積約658方呎，建築面積約741方呎，為三房兩廁間隔，座向東北，外望可享全海景。



單位於日前以1,073萬港元易手，折合實用面積呎價約16,307元，折合建築面積呎價約14,480元。



據了解，原業主於2014年12月，以約870萬元買入單位，持貨至今約5年，轉手帳面升值約203萬元，升幅約23%。



杏花邨本月至今累錄約11宗成交，平均實用面積呎價約16,799元。現時屋苑約有250個放盤提供，最低入場費由800萬元起。



－－－－－－



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/