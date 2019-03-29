【即市分析】特步「抽水」　先打三十大板

東方產經專欄作者股博士：港股近期反覆整固，不過市場對美債息憂慮下降，加上中美貿易談判有突破，投資氣氛好轉，惟要留意部分個股開始趁市旺抽水，繼萬科企業(02202)公布配售約2.63億股新H股後，最新就有特步國際(01368)公布配股，股價即市最低見過5.38，插穿配售價5.56元，形勢不妙。



睇番該股公布，以先舊後新方式、折讓14.98%配售約2.47億股，是次配售佔擴大後已發行股本9.92%，預期集資13.74億元，淨額13.55億元計劃用於潛在收購國際體育品牌；擴展海外業務；及/或作一般營運資金。



從基本面睇，多隻體育用品股近期公布之業績均予人驚喜，特步去年純利升60.9%，並派末期息9.5仙，亦帶動股價反覆飆高，而安踏體育(02020)去年同樣多賺32%至41億元人民幣，加上內地有意谷內需、促消費以穩定經濟維持平穩增長，體育用品股可食正是次消費潮，但股價最反映資金睇法，「抽水」對投資者信心打擊都幾大，就算板塊前景幾好，似乎資金面對向市場的「伸手牌」，都係選擇先行撤退，於現水平押注博反彈，非藝高人膽大不可，宜三思而後行。

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