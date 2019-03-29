【專家樓評】陳坤興：納米盤愈賣愈旺場

受惠於股市氣氛帶動，加上美國聯儲局計劃今年內不加息，低息環境持續，令3月新盤市場比預期中還熱鬧，全月新盤銷售暫更已突破2,300宗，創出自2017年3月以來的兩年新高。



3月新盤銷售中，以面積僅300方呎以下的納米樓佔多數，佔整體新盤銷售逾3成。事實上，過去數年間納米樓銷售一年比一年多，在2017年全年僅售出約1,714伙，相對於全年新盤總銷售的不足9.5%。



去年納米樓的銷售已逆市急增至2,207伙，全年佔比已大幅增加至接近15%水平，單計今年首季已售出近1,000伙，所屬佔比再增加至20%，可見納米樓進一步主導現時新盤市場。



Q房網香港董事總經理陳坤興



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/