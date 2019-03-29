融創孫宏斌：今年市場前景不太樂觀　買地會小心

融創中國(01918)董事會主席孫宏斌對今年市場前景「不是那麼樂觀」，主因今年調控大幅放寬可能性不大，預期政策仍以穩定樓市為核心，成交量不會大降，但樓價亦沒有大升機會，因此未來買地會非常小心謹慎。



他稱，去年10月起土地市場趨向理性，公司乘機取得不少土地；但最近土地市場有點偏熱，溢價高、且多方競投，若仍然高價買地，風險會很大。但他強調，看好長遠樓市發展，因市場集中度提高，一、二線城市人口呈淨流入，相信公司的高端改善型產品有剛需優勢。



公司去年合約銷售額按年增27%至逾4,608億元人民幣(下同)，銷售排名行業第4。孫宏斌稱，今年銷售目標5,500億元，無意爭第一，認為排名不重要。



行政總裁汪孟德補充，公司今年貨值7,834億元。截至目前，集團總土地儲備約2.56億平方米，總貨值約3.55萬億元人民幣，來自併購佔逾半，當中85%位處一、二線城市。他指，公司購地內部有嚴格標準，現時土儲充裕，不需為買而買，沒有制訂今年買地預算。



去年底公司資本負債比率按年下降7個百分點至59.9%，汪稱，公司過去快速成長，未來3至5年是穩健增長階段，相信隨着利潤及經營現金流等財務指標持續釋放價值，槓桿比率將可下降，派息也會穩定增加。



汪又稱，主業以外的文旅、物業管理等業務也會嚴格投資，以培養成新增長動力，物管業務今年下半年面積可達1億平方米；另外廣州、無錫及昆明文旅城擬於今年內開業，沒有計劃將主業以外業務分拆上市。



融創近年不斷增持內房金科股份(000656.SZ)，目前持股已超過29%。問及是否欲取得控股權，他表示雙方均為上市公司，不便評論。

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