【瑞通推介】本地地產股跑贏大市　跟進新地輪證

瑞通認股證牛熊證銷售部：有報道指中美貿易談判取得進展，支撐美股，道指隔晚收報25,717點，升91點或0.36%。



港匯周四(28日)觸及弱方兌換保證水平，恒指收報28,775點，升46點(或0.16%)，連升第3日。在今年首季最後一個交易日，恒指大致靠穩，重返28,980點之上。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾2,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,300萬元，反映投資者繼續累積淡倉看跌。



儘管立法會即將討論一手樓空置稅草案，但在美國聯儲局今年加息機會不大的情況下，大型本地地產股周四普遍做好，長實集團和恒基地產雙雙創52周高，但若以升幅計，新鴻基地產周四以逾2%升幅稍為跑贏，收報133.6元，創1個月高。另集團公布與19家主要國際及本地銀行簽訂一項200億元5年期銀團貸款協議。該周周五(29日)早段繼續靠穩，升穿134元，暫連升3日。逾100萬元在周四淨流入其好倉，淡倉同日則錄60萬元淨流出。



中銀香港周五公布業績，市場料集團去年純利按年增長1.3至4.8%，並關注其撥備情況。雖然集團牽頭的財團奪得香港首批虛擬銀行牌照，但對其股價似乎暫時幫助不大，周四逆市微跌收市，盤中更曾跌穿32元。該股周五早段回升約1%，升穿10天和20天線約32.7元，下方支持留意約31.6元的50天線。周四有18萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄7萬元淨流出。



工商銀行去年全年歸屬股東應佔淨利潤為2976.76億元人民幣，按年增加4.1%，增幅略遜市場預期。不良貸款率按年下跌0.03個百分點至1.52%，淨息差擴闊6點子。該股股價周五早段於5.8元水平好淡爭持，續處主要平均線之下。周四分別有25萬和30萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

中銀香港貼價、中短期購證(15813)，行使價33.38元，2019年9月到期，實際槓桿8.2倍。



工行價內、中短期購證(15639)，行使價5.8元，2019年7月到期，實際槓桿10.2倍。貼價、中短期沽證(24550)，行使價5.68元，2019年8月到期，實際槓桿7.6倍。



新地輕微價外、中短期購證(25776)，行使價143.8元，2019年8月到期，實際槓桿9.6倍。輕微價外、中短期沽證(26139)，行使價118.8元，2019年8月到期，實際槓桿10.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(60368)，收回價27,900點，槓桿比率36.4倍。N類熊證(65076)，收回價29,500點，槓桿比率31.9倍。



工行牛證(61109)，收回價5.43元，槓桿比率14.4倍。熊證(59795)，收回價6.33元，槓桿比率6.6倍。



新地牛證(59656)，收回價124.8元，槓桿比率11.3倍。熊證(59669)，收回價138.8元，槓桿比率14.3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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