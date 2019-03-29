人民幣Hibor：隔夜息降至1.89厘　CNY高見6.71

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續跌，並失守2厘，至1.89厘；1、2星期及1個月拆息由2.56至2.9厘不等，2、3、6及12個月拆息則介乎3.05至3.47厘。



29/3/2019

隔夜 1.89867厘

1星期 2.56617厘

2星期 2.73300厘

1個月 2.90900厘

2個月 3.05067厘

3個月 3.12000厘

6個月 3.27617厘

12個月 3.47317厘



28/3/2019

隔夜 2.15604厘

1星期 2.91933厘

2星期 2.92733厘

1個月 2.97467厘

2個月 3.05067厘

3個月 3.16367厘

6個月 3.36883厘

12個月 3.56800厘



人民幣兌美元上升，離岸人民幣(CNH)由6.7416，回升至6.7316，最新報6.7337；在岸人民幣(CNY)則由6.7390，升至6.7194，最新報6.7273。

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