新股專輯：偉鴻集團暫無意拓展業務至內地

澳門裝修維修及保養服務承建商偉鴻集團(03321)引入多名基礎投資者，其中碧桂園(02007)副總裁張錦棠將認購公司500萬港元等值股份。財務總監兼公司秘書邱欣源稱，張錦棠是以個人投資入股，公司目前與碧桂園並沒有合作計劃。



公司涉嫌於香港一個項目違反《建築物條例》，目前正接受香港屋宇署調查，邱指，即使被處以罰款，所涉及金額並不多，加上公司主營業務在澳門，相信調查對公司影響輕微。



截至3月中，公司有24個已獲授及進行中的裝修合約。邱稱，暫時無意拓展業務至內地其他市場，主要是澳門政府正積極推動當地旅遊業，公司會先集中在熟悉的市場發展。



獨家保薦人紅日資本董事總經理黎振宇補充，公司除做首次裝修工程外，亦有從事翻新業務，普遍來說酒店幾年就會進行翻新，隨着未來幾年澳門有多個酒店及工程落地，澳門業務發展空間仍大。



偉鴻集團今(29日)起招股，發售1.25億股，集資最多2.25億元。每股招股價為1.4至1.8元，一手2,500股，入場費為4,545.35元。

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