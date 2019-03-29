【午市重點睇】人民幣守6.73　英鎊企1.30

●美匯指數在亞洲市守97.2水平，圓匯企110.7；歐元兌美元報1.122，英鎊報1.306。港匯又觸及7.85，最新報7.8498。離岸人民幣在6.73水平。金價報1,289美元，布油企68.2美元水平，紐油報59.67美元。道指期貨續向上。



●港股衝二萬九關，恒生指數半日升201點或0.7%，報28,976點，內險及券商做好。https://bit.ly/2UgAg6z

-特步大折讓配股，曾挫15%穿配售價。



●【即市分析】

-蒙牛乳業佳績支持。https://bit.ly/2HU1KIR

-領展破位在即，下站睇...https://bit.ly/2YvXHrQ

-次季股市藏暗湧，應對之策係...https://bit.ly/2TGwQ8P

-香港人買唔起樓，都要揸啲地產股喺手。https://bit.ly/2UcHFUJ

-【空軍透視】沽空急增 淡友瞄準海底撈？https://bit.ly/2CHMH1e



●A股快報：3大指數半日收升2.3%至2.9%。https://bit.ly/2OwZBDZ



●亞洲股市：日股中段續彈約200點。https://bit.ly/2FHX9Ie



●公司業績：

-中國中車去年純利113億人幣，末期息15分。

-融創中國去年純利增長5成，末期息82.7分。

-洛陽鉬業全年淨利潤增長近70%，末期息11分。

-保利協鑫能源去年轉蝕逾6.9億人民幣。

-創維數碼9個月純利4.2億人民幣。



●差估署：去年空置率回升至4.3%。https://bit.ly/2WvbNrD

-私人住宅售價指數升1.3%，連漲兩個月。https://bit.ly/2TFwobc

-港島細單位呎價按月升3.6%，九龍區按月上調約2.1%。



●金管局在市場承接16.49億港元沽盤捍衛聯匯，銀行體系結餘將進一步降至591.8億港元。1個月以來已入市7次，共買入171.6億港元。

-港元隔夜拆息重上2厘，1個月期跌至1.65厘。



●人民幣中間價下調72點，CNH企6.73。人民幣Shibor隔夜息跌至2.04厘。



●外匯攻略︰瑞郎升至20個月高，瑞士央行口頭干預。



●人行周五無進行逆回購操作，本周淨回籠1,100億元人民幣。



●日本內閣官方長官菅義偉表示，日本政府的5G計劃，不打算將任何公司和國家拒之門外，如何採購5G設備將由電訊公司自行決定。



●華為發布2018年年度報告，全年實現全球銷售收入7,212億元人民幣，按年增長19.5%，淨利潤593億元人民幣，增長25.1%。



-華為輪值董事長郭平表示，今年首兩個月收入增長超過30%，在3個業務都有雙位數增長。公司目前沒有上市計劃。



●英國下議院周五將退出歐盟協議付諸表決，但不會提交脫歐協議中涉及歐盟與英國未來關係的部分。



●作為與美國貿易談判的一部分，傳中國提議擴大外國科技公司進入中國雲計算市場的渠道，外國雲服務提供商將被允許在自由貿易區擁有數據中心。



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