樓價UPDATES：樓價反彈　業主沽貨賺幅可觀！

二手樓價愈升愈有，不少業主趁勢沽出單位，均錄得可觀賺幅。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●鰂魚涌康怡花園D座高層12室，實用面積596方呎，三房間隔，開價1,250萬港元，新近減至1,075萬元易手，實用呎價18,037元。原業主持貨8年沽出，帳面獲利531萬元，升值近1倍。



●鰂魚涌太古城寶山閣中層H室，實用面積598方呎，兩房間隔，以每月2.25萬租出，實用呎租37.6元。



●大潭紅山半島4期2座低層B室，實用面積約1,013方呎，兩房間隔，日前獲租客以每月4.5萬元承租，實用呎租約44元。



●柴灣杏花邨22座頂層成交，實用面積約658方呎，三房間隔，日前以1,073萬元易手，實用呎價約16,307元。原業主持貨約5年轉手，升值約23%。



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九龍區

●奧運站柏景灣8座高層B室，實用面積848方呎，三房連主人套房間隔，以2,100萬元沽出，實用呎價24,764元。原業主持貨近18年轉手，帳面獲利1,517萬元，升值2.6倍。



●啟德入伙新盤嘉匯3月至今暫錄91宗租務成交，實用呎租約35元。包括1座中層A室，實用面積507方呎，兩房間隔，以每月1.7萬元租出，實用呎租34元。業主於2017年以923萬元購入單位，租金回報率2.2厘。



●深水埗丰匯1座低層D室，實用面積724平方呎，三房間隔，開價1,100萬元，議價後以1,088萬元沽出，實用呎價15,028元。原業主持貨5年沽貨，帳面獲利410萬元。



●將軍澳新都城2期4座低層E室，實用面積約721方呎，三房連主人套房間隔，開價1,180萬元，微減至1,168萬元易手，實用呎價16,200元。原業主持貨19年轉手，帳面獲利逾844萬元，升值逾2.6倍。



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新界區

●大圍金獅花園1期A座低層1室，實用面積363方呎，兩房間隔，以510萬元易手，實用呎價14,050元。原業主持貨8年沽出，帳面獲利310萬元，升值約1.6倍。



●馬鞍山海典灣6座中層E室，實用面積451方呎，兩房間隔，開價約750萬元，議價後以713萬元易手，實用呎價15,809元。單位7年間升值約1倍。



●大埔居屋頌雅苑A座低層1室，實用面積485方呎，兩房間隔，議價後以每月1.25萬元租出，實用呎租25.8元。



●粉嶺名都3月暫錄約6宗買賣，新近2座高層B室錄得成交，單位實用面積399方呎，兩房間隔，以523萬元易手，實用呎價13,108元。單位6年間升值約54.7%。



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