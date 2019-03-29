創夢天地：現已取得10個遊戲版號

內地去年曾停批遊戲版號，直至近月才恢復。騰訊(00700)概念股創夢天地(01119)聯席創始人、執行董事、董事會主席兼首席執行官陳湘宇表示，公司並不依賴單一的遊戲作為收入來源，且會不斷完善舊有遊戲，以延續遊戲的生命周期。



他透露，公司現時有約20款遊戲儲備，當中10款已取得遊戲版號，計劃每季推出1至2款遊戲，未來亦會加強與騰訊、京東及Sony的合作。首席財務官雷俊文補充，會在自營遊戲與發行遊戲間取得平衡。



近年公司亦加強線下體驗服務。聯合創始人、執行董事兼總裁高煉惇指，公司目前在中國擁有16間體驗店，當中兩家屬自營。遊戲周期每數年轉一次，但知識版權(IP)不會，實體店有助接觸客戶。日後將集中開設加盟店，故預料資本開支不會大幅增長。



創夢天地公布上市後首份業績，截至去年底止，溢利2.46億元人民幣，按年增長64.1%；每股基本盈利0.23元，不派息。期內平均月活躍用戶增至逾1.29億。

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