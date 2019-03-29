【高盛推介】留意騰訊高槓桿牛證沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(28日)逆市下跌約0.2%，周五(29日)早段跟隨大市靠穩，高開約0.6%後升幅擴大，更一度重上360港元。公司旗下遊戲雖在早前並未在內地第10批獲發版號遊戲名單內。但有評級機構預料該股未來12至18個月，業務將持續多元化，增加收入及現金流，當中預計微信收入將增長20至25%。



觀察個股認股證資金流向，可見周四資金再度轉向部署認購證，錄得約1,650萬元資金流入，而綜合過去5個交易日計，則共錄得約8,860萬元資金流入。而周二及周三(26及27日)共錄得約1,300萬元資金流入認沽證，周四錄得約350萬元資金流出。另一方面，周四牛證亦獲資金轉向部署，錄得約1,090萬元資金流入。



投資者如看好，牛證方面可留意騰訊牛證(57569)，收回價346.78元，行使價344.78元，換股比率100，槓桿比率23.6倍，市場上最貼兼槓桿最高牛證。



投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約6%，年期約3個月的購證(26541)，行使價380.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿12.4倍，中年期兼低街貨。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約6%，年期約4個月的沽證(25577)，行使價337.8元，2019年7月30日到期，實際槓桿8.8倍，行使價335至360元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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