長沙灣家壹入場費逾471萬　料一Q清枱

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，長沙灣家壹首張價單推出50伙，形容首批為「有效率價」，實用面積238至277方呎，包括20伙開放式戶及30伙一房戶，價單售價512.3萬至650萬元，呎價20,903至24,454元，價單平均呎價22,663元，市值逾2.95億元，首批全數單位折實低於600萬元。



扣除最高8%優惠後，折實售價逾471.31萬至598萬元，折實呎價19,231至22,498元，折實平均呎價20,850元。



他又指，認為呎價2.5萬元為合理價，相對同區樓盤有折讓，相信首批可沽清。項目將於周六(30日)起收票及開放示範單位予公眾，最快下周開售。發展商將提供一按及二按，其中20伙指定單位享最高樓價90%貸款額。



市場人士預期，該盤地點好，而近期市況理想，料首輪銷售單位可即日沽清。



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