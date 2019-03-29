外籍客攞三粒星即入市　近千萬購映灣園三房戶

中原地產分區營業經理陳旭明表示，東涌映灣園9座中層H室錄得成交，單位實用面積928方呎，三房一套連儲物房間隔，原叫價1,100萬港元，經買家議價後減至990萬元沽出，實用呎價10,668元。



據悉，買家為同區外籍租客，已留意此類放盤一段時間，最近取得本港永久居民身份證，見上址業主肯減價，立即入市自用。原業主則於2012年透過公司買賣形式以700萬元買入單位，現沽貨帳面獲利290萬元或41%。



該盤近期成交暢旺，本月迄今共錄得21宗成交，較上月同期11宗多近1倍，本月平均實用呎價11,219 元，按月上升約4.8%。



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