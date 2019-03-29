【高盛推介】恒指輪證推敲

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周四(28日)上升。報道指美國代表團於周四晚在北京與中方代表會面，周五(29日)再進行全日商討兩國貿易問題，市場對此持樂觀態度。



恒指周四升47點，周五早段繼續靠穩。觀察周四恒指牛熊證資金流向，可見資金繼續沽出牛證及部署熊證，但流入或流出皆相對按日減少，分別錄得約1,720萬元資金流出牛證，及錄得約4,350萬元資金流入熊證。另一方面，認沽證已於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約2,680萬元。



由於近日市場反覆上落，被強制收回的牛熊證不多，而資金則累積在貼價產品上，引致部分產品街貨偏高。因此投資者如計劃部署牛熊證時，宜選擇一些低街貨產品中槓桿最較突出的產品。



牛證方面，高槓桿的選擇可留意恒指牛證(60053)，收回價28,368點，行使價28,268點，換股比率10,000，槓桿比率60.1倍。以及可留意收回價稍遠一點，在28,250至28,350點間的牛證(61837)及牛證(62568)。



牛證61837，收回價28,318點，行使價28,218點，換股比率10,000，槓桿比率57.7倍，相同收回價牛證中槓桿最高。牛證62568，收回價28,268點，行使價28,168點，換股比率10,000，槓桿比率54.4倍，相同收回價牛證中槓桿最高。



熊證方面，高槓桿的選擇可留意收回價在29,100點附近的恒指熊證(66119)，收回價29,088點，行使價29,188點，換股比率10,000，槓桿比率70.3倍，低街貨近熊中槓桿最高。以及收回價稍遠，在29,150至29,300點附近的熊證(63749)及熊證(63750)。



熊證63749，收回價29,178點，行使價29,278點，換股比率10,000，槓桿比率57.7倍，相同收回價熊證中槓桿最高。熊證63750，收回價29,328點，行使價29,428點，換股比率10,000，槓桿比率41.8倍，相同收回價熊證中槓桿最高。



投資者如計劃部署認沽證，中年期兼低街貨的選擇可留意年期約5個月的沽證(27820)。高槓桿的選擇則可留意年期約3個月的沽證(23125)。



沽證27820，行使價27,158點，2019年8月29日到期，實際槓桿11.7倍，中年期兼高槓桿。沽證23125，行使價26,868點，2019年6月27日到期，實際槓桿18.4倍，行使價26,500至28,500點間、中年期產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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