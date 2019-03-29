栢慧豪廷兩房戶598萬連租約沽　十年升值3倍

中原地產區域營業經理伍耀祖表示，天水圍栢慧豪廷及栢慧豪園本月暫錄得約11宗成交，較上月同期7宗升近60%。其中一宗為栢慧豪廷9座高層B室，單位實用面積510方呎，兩房間隔，連租約無樓睇，以598萬港元沽出，實用呎價11,725元。



單位現時月租1.2萬元，新買家料可享約2.4厘回報。原業主於2009年4月以150.1萬元一手買入單位，持貨10年，現轉手大幅獲利447.9萬元，升值約3倍。



另外，栢慧豪園亦錄得1座低層E室易手，單位實用面積832方呎，四房一套連多用途房間隔，享東北單邊開揚景致，屬罕有交吉放盤，新近以923萬元沽出，實用呎價11,094元。原業主於2007年以370萬元買入單位，帳面大幅獲利553萬元，升值約1.5倍。



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