壹傳媒股價曾逆市瀉4%　再創歷史新低

虧損連年、業績持續惡化的壹傳媒(00282)股價不斷尋底，今日(29日)曾跌至0.185港元，再創歷史新低，逆市下挫超過4%。若與去年11月9日下午突然停牌時的水平比較，股價累跌逾18%；若與歷史高位相比，更累瀉逾9成半。



壹傳媒及其大股東黎智英短短4個月內數度出售手上的台灣物業，證券界直指賣產套現已於事無補，且旗下可供變賣的重大物業已所餘無幾。市場人士更揣測，接連急急出售台灣資產，反映壹傳媒有意收縮當地業務。



公開資料顯示，壹傳媒去年11月出售台北市內湖區總部的兩幢大樓物業，雖然出售總代價約有4.54億港元，但還債後實際可用作營運資金僅約8,700萬港元，公司持有的台灣辦公大樓就只餘一幢。



今年2月該公司又宣布，出售位於高雄市岡山區、用作印刷業務的物業，惟代價只有區區約7,890萬港元，套現所得淨額更主要用於償還貸款和塗銷押記。公司聲稱旗下位於桃園的其他物業，已足夠應付台灣的印刷業務。及至日前，黎智英更要將其私人持有、位於台北市內湖區的「壹電視大樓」全幢出售，作價14.5億元新台幣(約3.6億港元)。



香港股票分析師協會主席鄧聲興指出，壹傳媒接連變賣台灣資產套現，一定是想縮細當地業務規模，「大方向似乎係將台灣的固定資產套現」。截至去年9月底公司現金僅有約2億元，債務卻較此數目大得多，而且不斷蝕錢，經營困難；而該公司剩下來可作套現的資產愈來愈有限，要再出售又將削弱生產力。



鄧相信，壹傳媒現時只是在解決生存問題。自變賣資產以來「股價唔升」，反映市場已對其賣產套現可以壯大業務全無幻想。



財經評論員黃志陽表示，壹傳媒現金流疲弱，業務發展欠佳。如要取得額外資金，不是變賣資產，就是進行供股向股東集資。不過，進行供股通常要折讓，而且有幾多股東願意供股也不得而知。隨着不斷出售台灣物業，未來可供套現的資產也愈來愈少。所以，壹傳媒的股票不宜沾手。









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