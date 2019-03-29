粉嶺棕地申建住宅再闖城規　擬建2156伙

據城市規劃委員會資料顯示，有財團就粉嶺一幅面積約27萬方呎康樂用地，再向該會提出改劃作住宅用途，計劃興建2,156個住宅單位，較去年8月被否決方案，略為減少76伙。



最新擬議方案，地盤面積削減約1.48萬方呎，地積比率維持5.95倍，將興建6幢分層住宅，住用樓面約160.9萬方呎。戶型分布方面，面積754至1,076方呎的大單位佔900伙，432至753方呎亦有800伙，其餘為431方呎或以下細單位。



此外，項目亦設有約6.76萬方呎樓面作商業及社區設施用途，包括提供醫療康健館、初創共享館等。至於私家車位則增至432個，較去年被拒計劃多出12個。



申請人指出，上址目前主要是用作露天倉庫、停車場及物流用途的棕地，是次改劃可有助該區轉型，所提供的住宅單位，有部分會用作港人首次置業計劃。



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