樓市走勢：利嘉閣料調整期已結束

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價持續回升，且升幅有所加快，相信樓市調整期確認結束，預期次季升幅有機會逐步擴大，並升穿去年7月份的樓價歷史高位。



他續稱，隨着美國聯儲局上周議息後表明今年內不會加息，並且將於9月份停止「縮表」，而預期明年即使加息，也只加一次，刺激市場交投，近期一、二手住宅買賣暢旺，出現量價齊升的情況。此外，中美貿易戰談判有進展，若能於4月底達成協議，料將進一步推動次季樓市走勢。



對於2018年私宅空置率輕微升至4.3%，他相信原因包括去年初新盤推售進度較慢，部分已取得入伙紙的新盤積存較多貨尾所致。加上去年下半年樓市轉差，導致全年新盤售出數字明顯回落。不過隨着空置稅開徵在即，發展商已於去年第四季加快現樓新盤的銷售進度，料今年發展商亦會繼續加快推售現樓貨尾，故料2019年私宅空置率不會再明顯增加，反而有機會回落。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/