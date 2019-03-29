【即市分析】國壽業績對辦　翻身在望？

東方產經專欄作家Handsome哥：中國人壽(02628)日前公布去年業績，期內純利按年跌64.7%至113.95億元人民幣，符合早前盈警按年倒退50%至70%的預測。年內實現淨保費收入5,320億元人民幣，增長5%。該股今早(29日)強勢向上，現升2.9%報20.95元。



績後券商對其看法偏向正面，美銀美林指，國壽今年開門紅表現強勁，將其H股目標價由25.4元上調至27.07元，維持「買入」評級。里昂亦認為，集團去年業績很好地反映資本市場疲弱及監管改變的影響，去年業績欠佳意味今年業績較容易復甦，故將其目標價由17元升至21.5元，但仍維持「跑輸大市」評級。



大和則預期國壽首季新業務價值增長高於同業，維持「買入」評級，並將其列為內險股首選；野村亦料其首季新業務價值會止跌並錄雙位數回升，維持對其H股目標價20.71元及「中性」評級。而招銀國際亦維持其目標價24.07元及「買入」投資評級。



該股本月初反彈至23.35元高位後回落，惟近日下試20元水平已見支持，14日RSI重返中軸，短線若能升穿20日線約21.2元並企穩其上，後市有望重拾升勢。看好其股價可進一步回升，可考慮中壽摩通購(23506)，行使價22.22元，實際槓桿8倍，今年7月到期。

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