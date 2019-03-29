樓市走勢：九建楊聰永料下月住宅售價續升

差餉物業估價署公布今年2月私人住宅售價指數按月上升約1.3%，九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永稱，今年農曆新年後樓市交投增加，加上息口上升壓力緩和，估計利好樓價上升，預料下個月差估署私人住宅售價指數會再錄得升幅。



不過，他認為，二手交投量依然不算多，認為目前的升幅屬「乾升」。



對於截至去年底住宅空置率按年升至4.3%，他認為，因政府快將會推出一手空置稅措施，近月不少發展商已積極加快清貨，料未來該數字將會回落。



問及住宅租金會否受壓，他表示，租金升跌很視乎租戶的收入能力，估計未來走勢平穩。



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