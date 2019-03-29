樓價UPDATES：棗梨雅道3號「刑滿」即沽帳賺18%

樓市轉旺，樓價升勢加快，近年新入伙盤辣招刑滿都即時套現。何文田棗梨雅道3號錄首宗二手買賣，買家在無睇樓情況下以1,620萬元入市，單位3年升值約18%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角豪廷峯本月錄第3宗成交，屋苑2座高層F室，為套三套連工人套間隔，以約2,188萬成交，實用面積848方呎計，折合呎價約25,802元。



●筲箕灣形薈1A座低層J室，開放式單位間隔，實用面積約332方呎，業主以約15,000元放盤約半個月，議價後減租700元，即獲外區客以14,300元承租，實用呎租約43.1元。



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九龍區



●何文田棗梨雅道3號低層B室，實用面積約716方呎，採套三房設計，原先開價1,650萬元放售，經議價後減價30萬元或約1.8%，最後買家在無睇樓情況下以1,620萬元承接，實用呎價約22,626元，原業主在2015年5月購入，持貨滿3年，SSD鬆綁即轉手，現帳面獲利約246.8萬元。



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新界區



●沙田第一城3月暫錄30宗成交，較上月錄21宗升約42.9%，最新錄24座低層B室，三房間隔，以710萬元易手，實用面積447方呎計，折合呎價15,884元。



●沙田春暉花園中層E室，實用面積316方呎，兩房間隔，議價後以528萬元易手，實用呎價16,709元。



●馬鞍山新港城H座低層4室，實用面積551方呎，三房間隔，以900萬元易手，實用呎價16,334元。



●天水圍栢慧豪園及豪廷本月錄得約11宗成交，較上月同期7宗升近60%，當中栢慧豪廷9座高層B室，實用面積510方呎，兩房間隔，附連租約，無樓睇，以598萬元沽出，實用呎價11,725元。



●荃灣荃德花園A座中層C室，實用面積340方呎，兩房間隔，剛以499萬元成交，實用呎價14,676元，新買家為投資，初次買樓作收租之用，同類市值租金約1.3萬元計，料享約3.1厘回報。



●東涌映灣園9座中層H室，實用面積928方呎，三房套房連儲物房間隔，原叫價1,100萬元，同區外籍租客留意此類放盤一段時間，最近取得香港永久居民身份證，即議價減至990萬元購入，實用呎價10,668元。



●東涌影岸‧紅A座高層H室，實用面積約569方呎，兩房兩廳間隔，外望可享翠綠山景，原開價780萬元放售，經議價後微減3.2萬元或約不足1%，最後以776.8萬元沽出，實用呎價約13,652元。

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