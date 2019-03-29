保監指引：符扣稅資格延期年金保費應不少於18萬

保險業監管局發布《合資格延期年金保單指引》，列明多項符合扣稅資格的延期年金保單準則予業界參考。包括保單應缴付的合資格年金保費總額應不少於18萬元、最短保費繳付期為5年、最短年金期應不少於10年，以及至少每年定期向年金領取人支付年金款項。



保監局指，保險公司製作的產品小冊子，必須披露內部回報率，保證部分及總預計收益應分別以最低至最高的內部回報率形式顯示，並以一名45歲非吸煙男性保單持有人為例，顯示其內部回報率，供市民作參考。



另外，保險公司必須產品小冊子中，清楚表明該保單已獲保監局認證為合資格延期年金保單。

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