【瑞銀推介】領展再見突破 　看好可吼認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：美國聯儲局由鷹轉鴿，市場憧憬美國停止減息以及縮表之餘，甚至會以減息去幫助經濟增長，地產股得到支持。



新鴻基地產周四和周五(28和29日)就連日出現突破，挑戰136港元水平，同業恒基地產的股價亦得到支持，上試50元水平，而由去年10月底就反覆上升的領展房產基金更是升勢強勁，已突破90元水平。



投資者如想以輪證部署本地地產股、收租股或房託基金，可留意以下選擇：



新地認購證(20967)，行使價138.88元，2019年7月到期，有效槓桿約13倍。認沽證(26161)，行使價118.88元，2019年8月到期，有效槓桿約12倍。



新世界發展認購證(27881)，行使價14.16元，2019年8月到期，有效槓桿約8.9倍。



恒地認購證(20992)，行使價48.88元，2019年10月到期，有效槓桿約7.3倍。認沽證(18491)，行使價38.83元，2019年7月到期，有效槓桿約15倍。



領展認購證(28145)，行使價103.88元，2019年8月到期，有效槓桿約9.7倍。認沽證(24643)，行使價77.02元，2019年7月到期，有效槓桿約13倍。



另外，萬洲國際自3月初反覆上升，近周股價高位上落，該股近日吸金力強，獲北水已連續10個交易日流入，近來非洲豬瘟令大量豬隻被屠殺，豬肉供給減少，豬價上揚。而中美貿易戰爆發，中國減少入口美國生豬，成為推高中國本地豬價的另一個動力。



如投資者看好萬洲，可留意認購證(19711)，行使價8.89元，2019年11月到期，有效槓桿約3.4倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



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