【即市分析】憧憬降準　A股未升完可吼ETF

東方產經專欄作者帥哥：市場炒作中美貿易戰隨時有轉機，加上對美國長短債息倒掛憂慮減少，而市場正在憧憬，內地將於短期內降準，皆有利A股在季結日借勢炒上。



本周內銀股公布業績大致符合預期，但股價炒唔上，而早前熱炒的中資券商股又波動，考慮到內地今年以來加大放水力度，加上推出多個國策撐基建、促消費，料有利推動A股投資價值上升。另外，A股陸續獲多個國際指數公司納入指數系列及增加比重，吸引海外基金加速配置，預期未來表現唔會太差，若然中美兩國貿易關係真係見曙光，A股應朝正向發展。



滬綜指近期主要在2,960至3,130點水平橫行，若想捕捉A股中期升浪，可留意A股ETF，穩中求勝。安碩A50(02823)及南方A50(02822)兩隻A股ETF勝在成交暢旺，加上兩者之50日線皆已上破250日線呈現黃金交叉，中線走勢利好，值得逢低吸納，作為中線投資組合之一員。

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