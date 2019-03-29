奧園健康生活：力拓商業服務領域

奧園健康生活(03662)去年底止按總收入計算主要業務為物業管理，佔比達73%。然而首席財務官徐曉東表示，不會將公司定位成單純物管商，期望成為多元化社區服務商。



非執行董事陳志斌解釋，內地物管市場已非常飽和，期望透過發展利潤空間較大的商業服務領域，以補足物管項目盈利相對較低的短板，平衡集團整體增長。



該公司去年底止管理物業面積中，有近95%來自母公司奧園(03883)，第三方項目則佔逾5%。



他解釋，撇除母企與第三方合作樓盤外，奧園全資控股的項目預料都會優先交予奧園健康生活管理，已足夠支持物管規模增長，因此除部分上市集資額會用於併購外，不會另作大規模第三方物管收購，今年物業管理面積目標增幅約50%。



商業管理分部毛利率去年下降4.6個百分點至37.7%。營運總裁雷易群指，主要由於商場初開業時營運效率未能完全反映，強調隨着商場開業後租金會有很大的成長空間，成熟的商業管理項目毛利率可保持在30％以上。



他預期，今、明兩年每年新接管的奧園廣場各有約10座，但強調並非所有母企的商場項目都會營運，另外目前有7成管理商場均來自第三方，相信未來業務拓展空間龐大。



除物業管理及商業營運外，公司也計劃發展大健康業務，包括設立中醫診所、醫療美容及社區康養等服務。首席財務官徐曉東指，上述業務尚在培養階段。

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