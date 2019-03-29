二手樓價指數飆1.52%　升幅51周最勁

二手樓價升勢持續，近3周公佈的樓價升幅顯著，而且明顯加快上升。CCL今周升1.52%、上周升0.75%、前周升0.71%。CCL(中小型單位)今周升1.55%、上周升0.84%及前周升0.76%。樓價升幅有持續擴大的跡象，樓價持續加快上升由中小型單位開始。



中原城市領先指數CCL最新報177.41點，按周升1.52%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.59點，按周升1.58%。



今周港九市區表現突出。港島CCL_Mass報184.98點，按周升3.42%，升幅為72周最大，連升2周共3.55%。九龍CCL_Mass報175.30點，按周升1.17%，連升6周共5.83%。新界東CCL_Mass報188.44點，按周升0.87%，連升3周共3.14%。新界西CCL_Mass報162.84點，按周升0.61%，連升5周共5.60%。

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