歐洲股市揚升　H＆M急飆13%

歐洲股市早段續揚，英國富時100指數升0.64%，報7,280點；德國DAX指數升0.64%，報11,500點；法國CAC指數升1%，報5,349點。



最新數據方面，德國2月份零售銷售數據遠勝預期，按年增長達4.7%。另外，法國3月消費者物價指數(CPI)初值按年增長1.1%，略低於預期。



奢侈品股做好，Gucci母公司開雲集團升1.99%；Hermes升0.61%；英國Burberry升2.06%。



外媒報道，德國電訊旗下美國電信公司T-Mobile收購同業Sprint的計劃，或會因構成壟斷而被當局阻止；德國電訊股價挫5.17%。



時裝品牌H&M首季淨潤下跌逾4成，惟仍遠勝過市場預期；股價急漲13.37%。





【16:03】歐股開市向好，英國富時100指數升0.65%，報7,282點；德國DAX指數升0.59%，報11,495點；法國CAC指數升0.88%，報5,343點。



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