中信常振明：股價折讓大　會部署釋放價值

中信股份(00267)去年多賺逾14%，純利錄502.39億元創新高。董事長常振明表示，中信已發展成大型綜合企業，但在香港發展未算如意，尤其是公司股價與資產淨值差距較大，將透過各種方式，包括分拆、合資或收購投資等來釋放價值。



他續指，公司投資項目一直在升值，如兩年前收購麥當勞中國和香港業務後，目前該業務除稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)已大幅增加。此外，公司擁有良好品牌，未來期望與行業領先的公司合作，以彌補中信短處。



去年麥當勞在內地新增423間分店，今年預期會新增逾400間。公司現時已與多間大型房企簽訂合作協議，將可在旗下開發項目優先選址開設麥當勞分店。



去年資源能源板塊扭虧為盈，轉賺21.02億元。常振明指，主要受惠期內原油及大宗商品價格提升，而中信澳礦去年產量達到1,920萬噸，產品售價及需求亦高。儘管目前需面對關稅的風險，惟對前景仍充滿信心。



副董事長兼總經理王炯稱，中美貿易戰主要影響旗下兩大產品特綱及鋁車輪出口。其中，特綱出口業務僅佔總產能的10%，公司可將成本轉嫁客戶，故影響不大；至於鋁車輪去年影響金額約700至800萬美元，公司目前在美國廠房的投資已完成。他指，已作最壞準備，一旦美國加徵25%關稅，不排除會與第三方合作及投資。



今年是母企中信集團成立40周年，常振明指會考慮派發特別股息。

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