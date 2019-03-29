不要奢望有例外！專家話今次債息倒掛　股市恐瀉近兩成

外國傳媒報道，研究機構凱投宏觀(Capital Economics)市場經濟學家瓊斯(Oliver Jones)本周表示，雖然歷史顯示，在債息曲線出現倒掛後，股市是有機會在之後的數月內繼續做好，甚至再創新高，為投資者帶來強勁回報，2007年就是這樣。不過，凡事也要看看當時環境，當年全球經濟數據依然強勁，目前則明顯已轉弱，意味今次股市未必再那麼好運了。



他說：「我們已見到美國非農就業職位增長顯著放慢、零售銷售開始疲弱，以及進口需求減少。與此同時，亦看到企業盈利增長放緩。這完完全全與2006年時債息開始出現倒掛時不同。」



他又發表了一幅圖，顯示過去7次美國3個月期債息相對10年期出現倒掛後的美股表現，其中3次，即1968年、1973年，以及2000年，是股市先見頂，之後才出現債息倒掛。他估計，今次有機會像1973年，即股市見頂後6個月，債息就出現倒掛，因為目前美股歷史頂部是去年9月，而今年3月就出現債息倒掛。



他說：「我們預計標指在2019年底將跌至2,300點左右，即較現水平累挫約18%。」他警告，每次債息出現倒掛後，總會有評論認為這指標不可靠，但最後都被證明是自欺欺人。

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