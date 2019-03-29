【市後重點睇】人民幣升上6.72　道期靠穩

2019年03月29日 16:13
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (美聯社圖片)

    美匯指數回至97.1水平，圓匯升上110.6；歐元兌美元報1.123，英鎊企1.306。港匯處7.8498。離岸人民幣升上6.72。金價低見1,286美元，布油再上衝68美元，紐油企59.5美元。道指期貨升53點。

    ●市後關注點
    -17:30　英國第4季度國內生產總值(GDP)終值
    -20:30　美國2月個人收入，個人消費支出(PCE)；加拿大1月GDP
    -21:25　美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯就勞動力發展發表講話
    -21:45　美國3月芝加哥採購經理指數(PMI)
    -22:00　美國2月新屋銷售，3月密歇根大學消費者信心指數終值
    -22:30　美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭講話
    -周六凌晨01:00　美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報

    ●恒生指數企穩二萬九關，全日升276點或0.96%，報29,051點；首季累漲3,205點。https://bit.ly/2UgAg6z
    -麥嘉嘉下季睇好消費券商板塊。
    -融創孫宏斌：今年市場前景不太樂觀，買地會小心。

    ●公司業績：
    -迪信通去年純利逾3.2億元人民幣。
    -中信股份去年盈利升14%，派息26仙。
    -保利置業全年純利跌8.9%，末期息12.3仙。
    -招商局港口去年純利升20%，末期息73仙。
    -中國太平全年純利升12%，末期息10仙。

    ●A股快報：滬綜指漲3.2%，兩市淨流入逾百億。https://bit.ly/2OwZBDZ

    ●亞洲股市：日股收升172點，按周挫近2%。https://bit.ly/2FHX9Ie

    ●歐股三大指數開市向好，英國富時100指數升0.65%，報7,282點；德國DAX指數升0.59%，報11,495點；法國CAC指數升0.88%，報5,343點。

    ●【大師午間教路】慢慢鋪排做淡倉！https://bit.ly/2OAU2EU

    ●【即市分析】
    -國壽業績對辦，翻身在望？https://bit.ly/2Uk4Lso
    -憧憬降準，A股未升完可吼ETF。https://bit.ly/2WxqmLg

    ●【股匯攻略】黃金開長倉要忍忍手！https://bit.ly/2HZ9Uj5

    ●【名家貼士】李偉傑：濰柴動力趁低吸納。https://bit.ly/2JRLuKW

    ●華為去年全球銷售收入7212億人民幣，研發費用佔比14%。

    ●差估署：去年空置率回升至4.3%。https://bit.ly/2WvbNrD
    -私人住宅售價指數升1.3%，連漲兩個月。https://bit.ly/2TFwobc
    -陳永傑料樓價年中可重上高位。
    -張翹楚指兩大因素令空置率上升。
    -利嘉閣料調整期已結束。

    ●長沙灣家壹入場費逾471萬，料一Q清枱。
    -家壹首批折實低於600萬，代理料掀搶購潮。

    ●粉嶺棕地申建住宅再闖城規，擬建2156伙。

    ●二手樓價指數飆1.52%，升幅51周最勁。https://bit.ly/2OyyJUj
    －－－－－－
    《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
    遊戲下載：
    https://goo.gl/i2t1yj

    「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世
    http://money18.on.cc/wealth