【市後重點睇】人民幣升上6.72 道期靠穩
美匯指數回至97.1水平，圓匯升上110.6；歐元兌美元報1.123，英鎊企1.306。港匯處7.8498。離岸人民幣升上6.72。金價低見1,286美元，布油再上衝68美元，紐油企59.5美元。道指期貨升53點。
●市後關注點
-17:30 英國第4季度國內生產總值(GDP)終值
-20:30 美國2月個人收入，個人消費支出(PCE)；加拿大1月GDP
-21:25 美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯就勞動力發展發表講話
-21:45 美國3月芝加哥採購經理指數(PMI)
-22:00 美國2月新屋銷售，3月密歇根大學消費者信心指數終值
-22:30 美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭講話
-周六凌晨01:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報
●恒生指數企穩二萬九關，全日升276點或0.96%，報29,051點；首季累漲3,205點。https://bit.ly/2UgAg6z
-麥嘉嘉下季睇好消費券商板塊。
-融創孫宏斌：今年市場前景不太樂觀，買地會小心。
●公司業績：
-迪信通去年純利逾3.2億元人民幣。
-中信股份去年盈利升14%，派息26仙。
-保利置業全年純利跌8.9%，末期息12.3仙。
-招商局港口去年純利升20%，末期息73仙。
-中國太平全年純利升12%，末期息10仙。
●A股快報：滬綜指漲3.2%，兩市淨流入逾百億。https://bit.ly/2OwZBDZ
●亞洲股市：日股收升172點，按周挫近2%。https://bit.ly/2FHX9Ie
●歐股三大指數開市向好，英國富時100指數升0.65%，報7,282點；德國DAX指數升0.59%，報11,495點；法國CAC指數升0.88%，報5,343點。
●【大師午間教路】慢慢鋪排做淡倉！https://bit.ly/2OAU2EU
●【即市分析】
-國壽業績對辦，翻身在望？https://bit.ly/2Uk4Lso
-憧憬降準，A股未升完可吼ETF。https://bit.ly/2WxqmLg
●【股匯攻略】黃金開長倉要忍忍手！https://bit.ly/2HZ9Uj5
●【名家貼士】李偉傑：濰柴動力趁低吸納。https://bit.ly/2JRLuKW
●華為去年全球銷售收入7212億人民幣，研發費用佔比14%。
●差估署：去年空置率回升至4.3%。https://bit.ly/2WvbNrD
-私人住宅售價指數升1.3%，連漲兩個月。https://bit.ly/2TFwobc
-陳永傑料樓價年中可重上高位。
-張翹楚指兩大因素令空置率上升。
-利嘉閣料調整期已結束。
●長沙灣家壹入場費逾471萬，料一Q清枱。
-家壹首批折實低於600萬，代理料掀搶購潮。
●粉嶺棕地申建住宅再闖城規，擬建2156伙。
●二手樓價指數飆1.52%，升幅51周最勁。https://bit.ly/2OyyJUj
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