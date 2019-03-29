【市後重點睇】人民幣升上6.72　道期靠穩

美匯指數回至97.1水平，圓匯升上110.6；歐元兌美元報1.123，英鎊企1.306。港匯處7.8498。離岸人民幣升上6.72。金價低見1,286美元，布油再上衝68美元，紐油企59.5美元。道指期貨升53點。



●市後關注點

-17:30 英國第4季度國內生產總值(GDP)終值

-20:30 美國2月個人收入，個人消費支出(PCE)；加拿大1月GDP

-21:25 美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯就勞動力發展發表講話

-21:45 美國3月芝加哥採購經理指數(PMI)

-22:00 美國2月新屋銷售，3月密歇根大學消費者信心指數終值

-22:30 美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭講話

-周六凌晨01:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報



●恒生指數企穩二萬九關，全日升276點或0.96%，報29,051點；首季累漲3,205點。https://bit.ly/2UgAg6z

-麥嘉嘉下季睇好消費券商板塊。

-融創孫宏斌：今年市場前景不太樂觀，買地會小心。



●公司業績：

-迪信通去年純利逾3.2億元人民幣。

-中信股份去年盈利升14%，派息26仙。

-保利置業全年純利跌8.9%，末期息12.3仙。

-招商局港口去年純利升20%，末期息73仙。

-中國太平全年純利升12%，末期息10仙。



●A股快報：滬綜指漲3.2%，兩市淨流入逾百億。https://bit.ly/2OwZBDZ



●亞洲股市：日股收升172點，按周挫近2%。https://bit.ly/2FHX9Ie



●歐股三大指數開市向好，英國富時100指數升0.65%，報7,282點；德國DAX指數升0.59%，報11,495點；法國CAC指數升0.88%，報5,343點。



●【大師午間教路】慢慢鋪排做淡倉！https://bit.ly/2OAU2EU



●【即市分析】

-國壽業績對辦，翻身在望？https://bit.ly/2Uk4Lso

-憧憬降準，A股未升完可吼ETF。https://bit.ly/2WxqmLg



●【股匯攻略】黃金開長倉要忍忍手！https://bit.ly/2HZ9Uj5



●【名家貼士】李偉傑：濰柴動力趁低吸納。https://bit.ly/2JRLuKW



●華為去年全球銷售收入7212億人民幣，研發費用佔比14%。



●差估署：去年空置率回升至4.3%。https://bit.ly/2WvbNrD

-私人住宅售價指數升1.3%，連漲兩個月。https://bit.ly/2TFwobc

-陳永傑料樓價年中可重上高位。

-張翹楚指兩大因素令空置率上升。

-利嘉閣料調整期已結束。



●長沙灣家壹入場費逾471萬，料一Q清枱。

-家壹首批折實低於600萬，代理料掀搶購潮。



●粉嶺棕地申建住宅再闖城規，擬建2156伙。



●二手樓價指數飆1.52%，升幅51周最勁。https://bit.ly/2OyyJUj

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth