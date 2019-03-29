【fb直播】A股急升　港股行運？聽羅尚沛點講！

內地股市周五(29日)再現強勢，滬綜指急升逾3%迫近3,100點，帶動港股打破悶局，重上29,000點水平！到底有乜好消息？踏入4月，有乜因素要睇實？



內險、內地券商股齊齊急升！國壽(02628)跑出位列五大升幅藍籌，向上空間仲有幾多？內地券商股經歷3月一輪調整，更為值博？



中資航空股標青！中國國航(00753)業績公布後最多急升近一成，日內派業績的中國南方航空(01055)及中國東方航空(00670)同樣炒起，怕唔怕業績唔對辦，股價「見光死」？



五大內銀之中建行(00939)、工行(01398)業績均遜預期，周五(29日)放榜的中行(03988)、農行(01288)、交行(03328)業績亦難有驚喜？



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