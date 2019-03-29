差估署：今年寫字樓落成量逾306萬　按年升近6成

差餉物業估價署最新公布的《香港物業報告 2019》初步統計數字顯示，2019年的私人寫字樓新供應落成量將飆升至逾306.77萬方呎，按年勁升約59.2%，不過在2020年，該數字將會急跌至逾71萬方呎，即按年跌約76.8%。



該報告續指出，今年甲級寫字樓的落成量逾276.63萬方呎，主要集中於觀塘，佔預計供應量的50%。 至於明年甲廈落成量將有逾51.66萬方呎，荃灣和西貢合共提供當中的82%。



該署又指出，寫字樓售價和租金在2018年急升，但由於市場前景受利率上升和中美貿易戰帶來的不明朗因素所困擾，打擊優質寫字樓的需求，因此售價和租金在去年底回軟。以2017年的第4季與2018年的第4季相比，整體寫字樓售價急升13.3%，甲級、乙級和丙級寫字樓售價的增幅分別為23.9%、8.3%和4.8%。同期，整體寫字樓租金增長4.1%，甲級、乙級和丙級寫字樓租金亦各錄得4.8%、3.8%和3.0%的升幅。



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