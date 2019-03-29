全球經貿戰：傳中美正「逐字逐句」檢查協議內容

外國傳媒引述知情官員透露，中美談判代表正在逐字逐句地檢查一份協議的文本內容。這份協議將被提交給中美領導人，以平息近一年的貿易戰。



上述官員們表示，美國貿易代表萊蒂澤及財政部長姆紐欽周五(3月29日)在北京舉行會議，部分工作是為了確保文本的英文和中文版本沒有差異，同時也是平衡雙方前往對方首都進行工作訪問的次數。由於談判不公開，上述官員不願具名。中國副總理劉鶴將於下周前往華盛頓。



消息透露，在美國官員抱怨文本的中文版程度不夠或遺漏了談判代表的承諾後，對聯合措辭的關注已成為一個關鍵問題。據一位官員說，雙方對某些詞語的理解有很大不同。這些官員指出，中國的商務部副部長王受文早期曾在該部從事翻譯工作。



上述外交方面的工作表明，雙方仍然決心達成一項協議，以避免貿易戰的升級。在這場貿易戰中，雙方已經對來自對方的進口商品共計3,600億美元徵收關稅。中國希望美國取消對中國商品徵收的關稅，但特朗普上周表示，將在「相當長的一段時間內」保留這些關稅。特朗普幕僚亦表示，準備和中國打持久戰，談幾個禮拜還是幾個月都無所謂。



事實上，雙方的貿易協議是關鍵所在，可以化解一場擾亂金融市場，並給全球經濟蒙上陰影的衝突。白宮經濟顧庫德洛周四(28日)表示，雙方「接近」達成協議，但「尚未」到那一步，為達成一項可持續的協議，美國願意繼續談判數周、甚至數月，「這不取決於時間，而是取決於政策和執行。」



消息人士亦說，隨着中國接近與美國達成協議，官員們熱衷於表現出雙方之間的平等，因此重點關注訪問北京和華盛頓的次數平衡。

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