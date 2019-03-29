中銀香港去年賺320億元創新高　末期息0.923元

中銀香港(02388)公布，截至2018年12月31日止全年度業績，期內股東應佔溢利320億港元，較2017年持續經營業務溢利增長約11.9%，再創新高；每股盈利3.0266元，擬派末期息每股0.923元。



若計及2017年度錄得已終止經營業務的收益，該行2018年度股東應佔溢利則按年增長約2.68%。



期內淨利息收入393.94億元，按年上升13.1%，主要由淨息差改善及平均生息資產增長帶動。淨息差為1.62%，按年上升5個基點。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.63%，上升19個基點。



截至2018年12月31日，總資產29,529.03億元，較2017年底增長11.4%。客戶存款餘額為18,955.56億元，客戶貸款餘額為12,667.05億元，分別較2017年底增長6.6%和10.5%，高於市場平均增幅。



同期一級資本比率為19.76%，較2017年底上升3.24個百分點，主要是年內發行的額外一級資本票據，補充了該行的一級資本。

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