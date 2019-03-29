中國銀行去年多賺4.4%符預期　末期息18.4分

中國銀行(03988)公布，截至2018年12月31日止全年度業績，期內收入5,038億元人民幣(下同)，按年升4.1%，錄得股東應佔溢利1,800億元，按年升4.4%，大致符合市場預期的1,795.8億元；每股盈利0.59元，擬派末期息每股0.184元。



去年該行實現淨利息收入3,597億元，按年增長6.3%；淨息差為1.9%，按年提升6個基點。其中，中國內地人民幣淨息差為2.11%，按年提升7個基點。



期內不良貸款率為1.42%，較2017年底下降0.03個百分點；不良貸款撥備覆蓋率較2017年提高22.79個百分點，至181.97%。



截至2018年底，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為11.41%、12.27%和14.97%，均符合監管要求。



該行指出，2018年度營業收入為首次突破5,000億元，盈利達到近年最好；貸款撥備計提超過1,070億元，風險抵補能力進一步增強；資本充足率持續提升，一級資本在全球1,000家大銀行中排名第三位，較2017年提升一位。

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