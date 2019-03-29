農行去年賺2027億人幣　不良貸款「雙降」

農業銀行(01288)公布，截至2018年12月底止年度，歸屬於母公司股東的淨利潤2,027.83億元人民幣(下同)，按年升5.08%，基本及稀釋每股收益0.59元，派息每股普通股17.39分。



期內，淨利息收入按年升8.1%至4,777.6億元，而手續費及佣金淨收入則按年升7.2%至781.41億元。



截至去年12月31日，不良貸款實現「雙降」。不良貸款餘額1,900.02億元，較2017年底減少40.3億元；不良率1.59%，下降0.22個百分點；撥備覆蓋率252.18%，升43.81個百分點。



資本充足情況方面，資本充足率15.12%，按年升1.38個百分點。核心一級資本充足率及一級資本充足率分別為11.55%及12.13%，按年升0.92個百分點及0.87個百分點。

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