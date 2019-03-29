【中環剝花生】「跌市3人組」醒你港股第2季買貨策略！

港股首季大升逾3,000點，第2季仲有無咁好景？股民買「上」定「落」勝算較高？



放眼外圍，左右市場嘅金融國際大事排住隊出場，中美貿易談判、英國首相文翠珊有意「請辭換脫歐」、美國聯儲局放鴿等消息不斷，邊個因素最值得留意？外幣、黃金邊瓣值得投資？



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