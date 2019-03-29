美的置業：達成今年銷售目標千億人幣不困難

美的置業(03990)去年錄得合約銷售額790億元人民幣(下同)，按年增長約56%。主席兼總裁郝恒樂表示，今年銷售目標為1,000億元，以自身資金及市場情況判斷，認為達成目標並不困難。



他表示，公司近三、四年才快速發展起來，較少在一線城市發展，未來會選擇性投資，二線及強三線城市則會重點發展。首席財務官林戈表示，截至去年底止，公司土地儲備約有4,507萬平方米，涉及價值約4,600億元，當中65%位於一、二線城市。



設計管理中心總經理林冬娜補充，截去年底止，公司有9個城市更新項目，預計當中5個項目可在今年轉化為土儲，涉及132萬平方米。



她預期，地方政府將擁有制定調控政策的主導能力，相信一、二線城市人口淨流入量足以支持市場活躍增長，未來繼續重點布局長三角、環渤海，以及珠三角地區。

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